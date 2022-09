De waterbus tussen Dordrecht en Rotterdam vaart deze winterdienstregeling, die aanstaande maandag ingaat, alleen nog in de ochtendspits ieder half uur. Na 10.30 uur vaart het met personeeltekorten kampende Blue Amigo één keer per uur tussen de Maasstad en Dordt. Lijn 22 tussen Papendrecht, Dordrecht-Merwekade en Zwijndrecht gaat komende maand weer varen.

In de ochtendspits zet de nautisch dienstverlener een extra schip in op lijn 20 tussen Dordrecht en Rotterdam. 'Met deze nieuwe winterdienstregeling waarbij na 10.30 uur ieder uur gevaren wordt, garandeert Blue Amigo een stabielere dienstregeling', aldus het bedrijf in het persbericht over de nieuwe, winterse dienstregeling.

Hybride schepen

Binnenkort, zo meldt Blue Amigo, gaan ze varen met een nieuwe vloot van elektrische en hybride schepen. Door de afgeschaalde winterdienstregeling wordt de veelbesproken werkdruk verminderd en stelt het nautische ov-bedrijf dat er daardoor 'ook meer tijd is voor trainingen op het gebied van veiligheid en de bediening van de nieuwe vloot'.

De waterbus wordt al maanden geteisterd met uitval. Zo is in de aangepaste dienstregeling die dinsdag 27 september op de site van Blue Amigo staat, te zien dat zeven vaartochten vanaf Dordrecht Merwekade naar Rotterdam Erasmusbrug zijn geschrapt en ook zeven vaarten vanuit Rotterdam naar Dordrecht.

Papendrecht

Vanaf komende maand vaart lijn 22 weer tussen Papendrecht, Dordrecht-Merwekade en Zwijndrecht en terug. Afgelopen zomer voeren er overzetveren tussen Papendrecht en de Merwekade en tussen Zwijndrecht en de Dordtse Hooikade. Waterbuslijn 23 van Sliedrecht naar Dordrecht blijft deze winterperiode op dezelfde tijden varen. Net als andere jaren vaart de 23 's winters niet in het weekeinde.

De al maanden stilliggende rechtstreekse verbinding tussen Kinderdijk en Rotterdam (lijn 21), blijft ook de komende maanden in ongebruik. Reizigers die dolgraag de molens van Kinderdijk willen bekijken, blijven dus aangewezen op lijn 20 en dan in Ridderkerk overstappen op het Driehoeksveer.