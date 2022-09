Het traditionele kerstgala van de Lions Club in Dordrecht is na twee jaar afwezigheid door corona terug. Op 17 december staat de 27ste editie van het chique feest op het programma en zoals gebruikelijk vindt deze plaats in Kunstmin. De kaartverkoop voor het gala, waarvoor de dresscode black tie/feestelijk is, is begonnen.

De opbrengsten van het benefietgala gaan naar drie organisaties: de Voedselbank Dordrecht, het Inloophuis Heliantus en Stichting Lions Host Helpt; een stichting die zich inzet voor de bestrijding van armoede in Dordrecht. Op de avond treden meerdere artiesten op, waaronder de Daredevils en dj Le Kobois. De hoofdact is de Nederlandse band Rondé, bekend van grote hits als Hard to Say Goodbye, Run en Love Myself. Zoveel mogelijk ophalen De kaartverkoop voor de benefietavond is net gestart en kaartjes zijn te bestellen op www.lionskerstgala.nl. De organisatie roept op dat sponsoren voor dit evenement, waar doorgaans achthonderd mensen op afkomen, ook 'van harte welkom' zijn zich aan te melden. Op de laatste editie van het gala in 2019 werd er 25.000 euro opgehaald, wat zoals gebruikelijk verdeeld werd onder verschillende goede doelen instanties.