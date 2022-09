Het was makkelijk geld verdienen voor de politie tijdens een controle op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Laan der Verenigde Naties in Dordt. Er zijn zaterdag flink wat boetes uitgeschreven, onder andere voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden onder invloed van alcohol of drugs en voor het rijden met een telefoon in de handen.

Er gingen het afgelopen weekend verschillende bekeuringen uit. Een aantal bestuurders werd op de bon geslingerd voor het niet tonen of hebben van een rijbewijs; twee anderen hadden niet het juiste rijbewijs. Ook werd er vier keer bekeurd voor het rijden zonder gordel, reden twee bestuurders zonder rijbewijs en reden meerdere passanten in een auto met kapotte verlichting. Regelmatig controle De controle, die werd uitgevoerd door het leerteam van de politie Sliedrecht, was gericht op de technische aspecten van voertuigen en het bevorderen van de verkeersveiligheid. De politie houdt sowieso regelmatig grote verkeerscontroles en fouilleeracties, zowel in het centrum als daarbuiten, zoals in dit geval op het terrein van Rijkswaterstaat.