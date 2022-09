De gemeente Dordrecht voert de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) correct uit, maar het kan wel degelijk beter. Zo meent de Dordtse Rekenkamercommissie.

Zo zou informatie die via een Wob-verzoek openbaar is geworden voor iedereen bekendgemaakt moeten worden. Ook de verzoeken zelf en de beslissingen erover moeten openbaar worden.

Mensen die van een overheid informatie willen die niet direct openbaar is op te zoeken, kunnen daarvoor een geheten Wob-verzoek - sinds mei van dit jaar overigens Woo-verzoek geheten, red. - indienen om de gegevens wel bekend te maken.

Onderzoekers concluderen dat indieners vrijwel altijd binnen de wettelijke termijn antwoord krijgen in Dordrecht. Kritiekpunt is dat de informatie die iemand nu opgevraagt en krijgt, nu nog niet door te nemen is voor anderen. De Rekenkamercommissie wijst erop dat dit wél actief op de gemeentesite bekendgemaakt dient te worden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels gereageerd op de rapportage 'Open besturen' van de Rekenkamercommissie Dordrecht. Eind dit jaar zorgen B en W ervoor dat verzoeken en beslissingen hierover inzichtelijk zijn voor iedereen 'via een wettelijk verplicht platform'.

Verder moet het indienen van een Woo-verzoek eenvoudiger worden in de ogen van de Rekenkamercommissie. Om de boel verder te stroomlijnen zouden burgers voortaan ook bij een vast contactpersoon terecht moeten kunnen voor vragen over de wet. Het college neemt deze aanbeveling over.

Met de Wet open overheid in hand is Dordrecht overigens met de andere Drechtsteden-gemeenten momemteel bezig in kaart te brengen welke documenten in elk geval openbaar worden onder deze nieuwe wet.