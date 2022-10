Kinderboerderij De Plantage in Alblasserdam moet het voorlopig zonder bestuur doen. Nadat anderhalve maand geleden de voorzitter opstapte, geeft nu ook de rest van het bestuur er de brui aan. Het goede nieuws: de boerderij blijft gewoon open.

De bestuursvergaderingen van De Plantage zullen meestal geen feest geweest zijn, zo blijkt uit een persbericht: 'De problemen bij het bestuur spelen al langere tijd. De bestuurders waren vol goede moed om de organisatie van de kinderboerderij weer op de rit te krijgen. Helaas is dat niet gelukt. Zij hebben daarom aangegeven te willen stoppen', schrijft de gemeente.

De eerste die zes weken geleden de handdoek gooide was voorzitter Jan Heijkoop. Hij wil niet al te veel kwijt over wat er achter de schermen allemaal gebeurde. "Maar er was geen goede samenwerking in het bestuur mogelijk", zegt Heijkoop, in het dagelijks leven burgemeester van buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht. "We hadden veel verschillen van inzicht.

Heijkoop was één van de drie bestuursleden, terwijl dat er eigenlijk vier moeten zijn om goed te kunnen functioneren. Een penningmeester was er al langer niet, waardoor nu nog maar twee bestuurders aan het roer stonden. Zij hebben nu bij de gemeente aangegeven het niet meer te zien zitten en eveneens te willen stoppen.

In overleg met die twee gaat de gemeente op zoek naar nieuwe mensen om de boel weer vlot te trekken. In de tussentijd wordt de dagelijkse leiding met een volmacht overgedragen aan de gemeente. Voor de bezoekers verandert in eerste instantie niets: de kinderboerderij langs de Plantageweg blijft open.

De medewerkers en vrijwilligers bij De Plantage zijn maandag geïnformeerd over de stand van zaken. Zij hebben daarbij unaniem aangegeven dat ze door willen gaan met hun werkzaamheden. Op die manier worden de dieren goed verzorgd en kan de kinderboerderij zo veel mogelijk openblijven.