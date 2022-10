Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Dordrecht maken zich weer op voor de jaarlijkse vloedschottentest. Woensdag 28 september is het zover. De test is nodig om de binnenstad van Dordrecht voor te bereiden op het komende hoogwaterseizoen.

Dordrecht ligt midden tussen verschillende rivieren. Om bij hoogwater de huizen en winkels in droog te houden, beschermen dijken en andere waterkeringen de stad tegen overstroming. Ook de Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk in het centrum van Dordrecht vormen samen zo'n dijk. Maar deze kering is lager dan de andere waterkeringen op het Eiland van Dordrecht.

Door bij hoogwater aluminium schotten te plaatsen in de deuropeningen van panden aan deze straten, wordt de kering hoger gemaakt. Bij de test wordt bekeken of alle schotten in geval van hoogwater goed hun werk kunnen doen. Daarvoor worden onder meer alle bevestigingspunten nagelopen.

In de Houtsteiger, Boomstraat en Grote Kalkstraat worden woensdag extra lange schotten dwars over de straat geplaatst. Daarom worden de genoemde straten tijdelijk afgesloten. Eventuele gebreken worden zo snel mogelijk hersteld.