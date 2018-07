Trump zegt bezorgd te zijn dat Rusland zich in komende verkiezing mengt

"Uitgaande van het feit dat geen enkele president Rusland harder heeft aangepakt dan ik, zullen ze hun uiterste best doen voor de Democraten. Ze willen Trump zeker niet", schreef de president op Twitter.

De Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Rusland heeft geprobeerd de presidentsverkiezing in 2016 te beïnvloeden ten gunste van Trump. Vorige week stelde Trump bij de top met de Russische president Vladimir Poetin niet in de Russische inmenging te geloven.

Toen hij de vraag kreeg of hij zijn eigen inlichtingendiensten óf Poetin gelooft, ontweek hij de vraag. "Coats (Amerikaanse chef inlichtingen red.) kwam naar me toe en zei dat hij denkt dat het Rusland is. Poetin zegt dat het niet Rusland is. Ik zie geen reden om te geloven dat het Rusland zou zijn."

Kritiek

Deze uitspraak kwam Trump op veel kritiek te staan. Een dag later trok Trump zijn woorden volledig in. Hij stelde dat hij iets anders had willen zeggen, namelijk: "Ik zie geen reden om te geloven dat het Rusland níét zou zijn."

Later in de week sprak Trump wederom zijn inlichtingendiensten tegen door te ontkennen dat de VS nog steeds doelwit van Rusland zijn. Een woordvoerder van Trump stelde later dat de president niet 'nee' zei op de vraag of de VS nog steeds een doelwit van Rusland zijn, maar op het verzoek van journalisten om vragen te stellen.

Onderzoek

Speciaal aanklager Robert Mueller onderzoekt ondertussen of personen binnen de Trump-campagne hebben samengespannen met Moskou. Dat onderzoek hangt als een donkere wolk boven het presidentschap van Trump.

De president heeft steeds herhaald dat er geen sprake was van samenspanning tussen zijn team en het Kremlin. Ook noemde hij het onderzoek van aanklager Mueller herhaaldelijk een "heksenjacht".