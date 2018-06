Amerikaanse ambassadeur in Estland stopt om 'anti-Europa'-uitspraken Trump

Dat meldde de diplomaat in een Facebook-bericht aan vrienden, waar de website Foreign Policy de hand op wist te leggen.

Melville, sinds december 2015 de Amerikaanse ambassadeur in Estland, zou binnenkort met pensioen gaan, maar gaf aan dat "het gedrag en de uitspraken" van president Trump dat proces versneld hebben.

"Het is tijd om te gaan wanneer een president zegt dat de EU alleen maar misbruik wil maken van de geldstromen van de Verenigde Staten, of dat de NAVO een slecht idee is", verwees Melville naar uitspraken die Trump in de afgelopen weken deed. De diplomaat stelde zelf ferm te geloven in de samenwerking van de Verenigde Staten met de Europese Unie en de NAVO.

"Ik stop uit eigen wil en ben dankbaar dat ik mijn land jarenlang integer heb kunnen dienen", aldus Melville, die op 29 juli formeel afscheid zal nemen van de ambassade in Estland.

NAVO-top

Het opstappen van de ambassadeur komt een kleine twee weken voor de volgende NAVO-top, 11 en 12 juli in Brussel. Ook heeft Trump binnenkort een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, wat tot verder ongemak bij Amerika's Europese bondgenoten leidt.

Melville is niet de eerste Amerikaanse topdiplomaat die zijn werk neerlegt vanwege het beleid van Trump. Afgelopen december diende John Feeley, de Amerikaanse ambassadeur in Panama, zijn ontslag in.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!