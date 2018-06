Trump praat met Republikeinen over omstreden immigrantenbeleid

De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen weken zeker tweeduizend jonge kinderen van hun ouders gescheiden. Dit volgt uit nieuw beleid dat het Witte Huis begin mei heeft ingevoerd. Dit maakt illegale immigranten tot criminelen zodra ze voet op Amerikaanse bodem zetten.

In media verschenen de afgelopen week veel schrijnende beelden van huilende kinderen in kooien. Trump zegt dat de Democraten, die zowel in het Congres als het Huis van Afgevaardigden een minderheid hebben, hier schuldig aan zijn.

Zij zouden volgens hem moeten instemmen met het bouwen van een tientallen miljarden kostende muur op de grens met Mexico. Tijdens de verkiezingscampagne stelde Trump herhaaldelijk dat hij Mexico zou dwingen de muur te bouwen, maar tot nu toe zijn al zijn pogingen om dit te bewerkstelligen op niets uitgelopen.

Laura Bush

Democraten, de Verenigde Naties (VN) en talloze bekendheden hebben felle kritiek geuit op de nieuwe praktijken van de Amerikaanse overheid. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen drong er dinsdag bij de VS nogmaals op aan dat het herenigen van de gezinnen de hoogste prioriteit moet hebben, in het belang van de kinderen.

Ook onder anderen Melania Trump, de vrouw van de president, en de voormalige First Lady Laura Bush hebben het nieuwe beleid bekritiseerd.

Bush maakte een vergelijking met de preventieve detentiekampen voor Amerikanen van Japanse afkomst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit wordt door historici beschouwd als een van de zwartste bladzijden uit de recente Amerikaanse geschiedenis.

​Financiering muur

Trump en een groep Republikeinen zouden twee wetten voorbereiden die zij later deze week ter stemming willen voorleggen aan het Huis van Afgevaardigden. Deze wetten zouden zonder overleg met de Democraten zijn opgesteld. De wetten zouden een einde maken aan het scheiden van families bij de grens.

In ruil daarvoor zou de muur van Trump gefinancierd worden en zouden de zogenoemde Dreamers, een groep jonge illegale immigranten die Barack Obama een verblijfsvergunning had beloofd, alsnog mogen blijven.

Nationale veiligheid

De Democraten zouden niets voor deze wetten voelen. Zij willen zich niet door Trump laten dwingen om in te stemmen met de muur, een voorstel waar zij zich vanaf het begin fel tegen hebben verzet. Conservatieve Republikeinen zouden ook tegen het voorstel zijn. Zij willen juist dat Trump nog harder optreedt tegen illegale immigranten.

Ook in de Senaat zijn er trouwens Republikeinen die zich verzetten tegen het nieuwe beleid van Trump. Een van de aanvoerders van het verzet is Ted Cruz, die de verkiezingen om de Republikeinse nominatie in 2016 van de miljardair heeft verloren.

Het terugdringen van het aantal illegale immigranten in het kader van de nationale veiligheid was een van de belangrijkste speerpunten van de campagne van Trump.

Het aantal illegalen dat de grens passeerde, daalde kort na zijn aantreden. Maar begin 2018 nam het aantal weer toe. Hierop besloot het Witte Huis het nieuwe afschrikwekkende beleid in te voeren.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!