Republikeinen 'vinden geen bewijs voor samenwerking Trump en Rusland'

De Republikeinse leden, die een meerderheid in de inlichtingencommissie hebben, maakten bekend dat de interviewfase van het onderzoek voltooid is.

"We hebben geen bewijs gevonden voor geheime verstandhoudingen, afstemming of samenzwering tussen de Trump-campagne en de Russen", luidde de verklaring die werd gegeven bij een overzicht van de onderzoeksresultaten. Volgens de Republikeinen was soms wel sprake van ontmoetingen die ongepast waren en die beter niet hadden kunnen plaatsvinden.

Het honderdvijftig pagina's tellende rapport wordt nu naar de Democratische leden van de inlichtingencommissie gestuurd ter beoordeling.

De Republikeinse afgevaardigde Mike Conaway, die het onderzoek van de commissie leidt, zei tegen Fox News: "Je weet nooit wat je niet weet, maar we hebben geen redenen gevonden om te denken dat we in dat opzicht iets hebben gemist. We hebben iedereen gesproken die we wilden spreken."

Verdeeld

De Amerikaanse president zelf twitterde nadat het nieuws naar buiten was gekomen in hoofdletters dat de Inlichtingencommissie na ''veertien maanden diepgaand onderzoek" geen bewijs had gevonden.

De inlichtingencommissie van het Huis is diep verdeeld langs de partijlijnen. Naar verwachting zullen de Democraten met een eigen rapport komen. Ze zijn het niet met de Republikeinen eens dat alle relevante mensen zijn gehoord. De leider van de Democratische minderheid, Adam Schiff, zei vorige week dat er nog tientallen getuigen zijn die moeten worden ondervraagd en er nog veel documenten moeten worden opgevraagd.

'Overweldigend bewijs'

Schiff reageerde maandag ook op de aankondiging van de Republikeinen. Hij noemde het besluit om het "fundamenteel incomplete" onderzoek af te sluiten een "capitulatie" aan het Witte Huis van Trump.

Ook benadrukte Schiff dat er "duidelijk en overweldigend" bewijs is dat Rusland probeerde Trump te steunen tijdens de verkiezingscampagne. Dat wordt onderschreven door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Het onderzoek van de inlichtingencommissie staat los van het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Dat is nog in volle gang. Onlangs werden dertien Russen in staat van beschuldiging gesteld wegens verkiezingsinmenging. Ook worden de handel en wandel van verschillende huidige en voormalige leden van Trumps entourage nog volop onderzocht.

