Trump wil dat gouverneurs zich harder opstellen tegen wapenlobby

Trump deed zijn uitspraken maandagavond tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Hier waren 35 van de 50 gouverneurs bij aanwezig.

"Maak je geen zorgen over de NRA, ze staan aan onze kant", stelde Trump. "En dat niet zo is, moeten we ze af en toe bevechten. Dat is oké. Zij doen alleen maar wat zij denken dat goed is."

De president heeft de bijeenkomst belegd na de schietpartij op een school in Parkland, bijna twee weken geleden. Hierbij kwamen zeventien mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

Verschillende signalen

Trump heeft sindsdien verschillende signalen afgegeven over hoe hij denkt dat de veiligheid van kinderen op scholen moet worden gegarandeerd. Hij wil onder meer dat docenten op scholen wapens krijgen om zich te verdedigen tegen mogelijke schutters. Dit plan stuit op veel kritiek en weerstand.

De president noemt het trainen en bewapenen van docenten de meest "kosteneffectieve manier" om scholen veiliger te maken en daders af te schrikken. Docenten roepen dat Trump dat geld beter kan steken in beter onderwijs en betere opvang voor leerlingen met problemen. Dat is ook de boodschap die verschillende gouverneurs overbrachten aan de president.

Strengere controles

Daarnaast wil Trump echter ook dat er strengere controles worden ingevoerd om te voorkomen dat geesteszieke mensen wapens kunnen kopen. Deze maatregel, die zijn voorganger Barack Obama door het Congres heeft geloodst, heeft Trump vorig jaar ingetrokken.

Ook wil de Republikein de leeftijd waarop Amerikanen wapens mogen kopen, verhogen van 18 naar 21 jaar. Dat is ook de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol.

De NRA blijft zich fel verzetten tegen die laatste twee maatregelen. De organisatie hamert erop dat elke beperking van het recht om wapens te kopen een aantasting is van de grondwet.

Meer weerstand

Toch lijkt de weerstand tegen de lobbyclub, die veel politici sponsort met miljoenen dollars per jaar, toe te nemen sinds de schietpartij in Parkland.

Diverse grote bedrijven, zoals Delta en United Airlines, hebben de banden met de wapenorganisatie verbroken. Ook verzekeraars die verzekeringen hebben aangeboden aan NRA-leden die zichzelf per ongeluk hebben verwond met een wapen, zijn daarmee gestopt en willen niets meer met de wapenlobby te maken hebben.

Mars voor ons leven

De overlevenden en familieleden van de slachtoffers trokken de afgelopen weken veel media-aandacht met hun oproepen om de wapenwetten in de VS aan te scherpen. Een ruime meerderheid van de Amerikanen is voor een beperking van de mogelijkheid om wapens te kopen.

De overlevenden van de schietpartij in Parkland hebben opgeroepen tot een "mars voor ons leven" in Washington op 24 maart. Ook een flink aantal Hollywoodsterren heeft zich achter het scholierenprotest geschaard. Onder anderen Oprah Winfrey, Steven Spielberg en George Clooney hebben geld geschonken voor de mars.