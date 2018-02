Trump overweegt leraren op scholen te gaan bewapenen

"Als je een leraar hebt, die bekend is met wapens, zou dat een aanval heel snel kunnen beëindigen", aldus Trump

Hij deed het voorstel tijdens een gesprek in het Witte Huis met studenten, leraren en ouders, onder wie vertegenwoordigers van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland.

Hier vond vorige week een schietpartij plaats waar zeventien mensen werden gedood en tientallen gewond raakten.

Controversieel plan

De president gaf ook meteen toe dat het plan controversieel is. "We gaan er heel goed naar kijken. Veel mensen zullen er tegen zijn en ik denk dat ook veel mensen het een goed idee zullen vinden."

Volgens Trump duurt een gemiddelde schietpartij op een school drie minuten,terwijl de politie er gemiddeld vijf tot acht minuten over doet om ter plekke te komen. Gewapende medewerkers zouden daarom sneller een eind aan een aanval kunnen maken.

Verandering

Trump luisterde ook naar scholieren die smeekten voor een verandering van de wapenwetgeving. Hij liet weten bereid te zijn het wapengeweld op Amerikaanse scholen aan te pakken. Om dat te beteugelen beloofde hij dat zijn regering de nadruk gaat leggen op controle van iemands verleden en geestelijke gezondheid.

"We gaan zwaar inzetten op het natrekken van achtergronden, dat doen we heel gedecideerd en we gaan streng toezien op geestesgesteldheid."

Andrew Pollack, de vader van een achttienjarige leerlinge van de school in Parkland, vroeg zich af waarom het zo lang duurt voordat de overheid iets tegen de schietpartijen op scholen doet. "Het had bij één schietpartij op school moeten blijven. Toen hadden we dit al moeten oplossen", zei hij. "Ik ben woedend, want ik zal mijn dochter nooit meer zien."

Mars voor ons leven

De roep van Amerikaanse scholieren om strengere wapenwetten in de VS wordt steeds luider. De overlevenden van de schietpartij in Parkland hebben opgeroepen tot een 'mars voor ons leven' in Washington op 24 maart.

Al diverse andere groeperingen die zich inzetten tegen de overdadige wapenhandel, zoals Moms Demand Action, hebben zich al bij de oproep aangesloten. Ook een flink aantal Hollywoodsterren heeft zich achter het scholierenprotest geschaard. Onder meer Oprah Winfrey, Steven Spielberg en George Clooney hebben geld geschonken voor de mars.

Veel scholieren hebben de afgelopen dagen in de media oproepen gedaan waarin zij het Amerikaanse Congres, de Amerikaanse wapenhandel en president Trump ter verantwoording riep voor het niet nemen van hun verantwoordelijkheid over dit onderwerp. Deze toespraken werden veelvuldig gedeeld op sociale media.

Meer dodelijke schietpartijen

De roep om een nationale aanpak van het probleem lijkt echter luider te worden nadat het aantal dodelijke schietpartijen is toegenomen de afgelopen jaren. De dodelijkste schietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis vond begin oktober plaats in Las Vegas. Hier vielen 58 doden en honderden gewonden tijdens een countryconcert.

Een meerderheid van de Amerikanen is voor een beperking van de wapenhandel in de VS. Maar het door de Republikeinen gedomineerde Congres anticipeert hier niet op. Een maatregel van Barack Obama die de aanschaf van wapens door psychisch instabiele mensen bemoeilijkte, werd zelfs weer grotendeels teruggedraaid.

CNN-debat

CNN organiseert woensdagavond (Amerikaanse tijd) een debat tussen de overlevenden van de Parkland-schietpartij en de National Rifle Association, de Amerikaanse wapenlobbyclub.

Ook zijn er politici aanwezig, onder wie senator Marco Rubio van Florida. Rubio ligt ook onder vuur omdat hij in zijn staat geen zwaardere restricties voor wapenverkoop heeft doorgevoerd. Rubio heeft aanzienlijke bedragen gekregen van de NRA voor zijn campagnes. Trump wil niet aan het debat deelnemen.