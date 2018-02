Trump: 'FBI te druk met Ruslandonderzoek om bloedbad Florida te voorkomen'

Trump twitterde in de nacht van zaterdag op zondag dat "het triest is dat de FBI zoveel signalen die de schutter op de school in Florida gaf heeft gemist". Dat gegeven koppelde de president aan het onderzoek naar de bemoeienissen van de Russen met onder meer de presidentsverkiezingen die Trump won in 2016.

"Het is onacceptabel. Ze besteden te veel tijd om te bewijzen dat er samenwerking was tussen de Russen en de Trump-campagne. Er was geen samenwerking. Ga terug naar de basis en maak ons trots", voegde Trump toe.

De FBI gaf deze week toe dat er fouten zijn gemaakt rondom de schutter in Florida, Nikolas Cruz. Twee tips werden verkeerd ingeschat, waardoor er niet voortijdig werd ingegrepen. Het team dat het Ruslandonderzoek verricht staat echter volledig los van FBI-agenten die dergelijke tips behandelen, in tegenstelling tot wat Trump beweert.

Doorbraak

Vrijdag was er een doorbraak in het Ruslandonderzoek, toen hoofdaanklager Robert Mueller formeel 13 Russen aanklaagde voor het willen beïnvloeden van het Amerikaanse democratische systeem en verkiezingen van 2016. Volgens de onderzoekers was er sprake van een ongeëvenaarde campagne om de verkiezingen te beïnvloeden.

Daarmee werden eerdere uitspraken van onder meer de FBI en de NSA bevestigd. Er werd wel toegevoegd dat deze campagne voor zover bekend geen invloed heeft gehad op de uitkomst van de verkiezingen.

Er was wel sprake van contact tussen de Russen en leden van de Trump-campagne, maar tot dusver stellen de onderzoekers dat die Russen zich voordeden als Amerikanen, waardoor de leden van de Trump-campagne niet zouden hebben geweten dat ze met Russen van doen hadden. Door de Russen in het leven geroepen Twitter-accounts werden wel meermaals door onder meer de zoon van Trump, Donald Trump Jr., geretweet.

Sinds de bekendmaking van de aanklacht laat Trump weinig gelegenheden onbenut om te benadrukken dat de Russische bemoeienis geen invloed heeft gehad, terwijl hij hiervoor steeds stelde dat het hele Ruslandonderzoek een 'hoax' en een heksenjacht was, bedacht door de Democratische partij om het verlies van de verkiezingen op af te schuiven.

Clinton

Trump haalde in een volgende tweet ook nog uit naar zijn Nationale Veiligheidsadviseur Herbert McMaster. Die zei eerder op zaterdag dat het bewijs "onbetwistbaar is" dat de Russen zich hebben bemoeid met de verkiezingen.

Volgens Trump "vergat McMaster daarmee te zeggen dat de resultaten van de verkiezingen in 2016 niet beïnvloed of veranderd waren door Rusland". Trump vervolgt: "De enige samenzwering was tussen Rusland en boef Hillary en de Democraten." De president sloot af met een verwijzing naar een dossier, het verhaal dat Clinton uranium zou hebben verkocht aan Rusland, haar toespraken, het e-mail-schandaal en John Podesta.