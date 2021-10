In deze Maand van NU praten we over de klimaattop in Glasgow. Landen zullen daar twee weken lang onderhandelen over een aanpak om de CO2-stijging tegen te gaan. Onze klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm is aanwezig in Schotland en legt uit wat we kunnen verwachten van deze belangrijke bijeenkomst. Verder hoor je podcastredacteur Julien Dom en hoofdredacteur van NU.nl Gert-Jaap Hoekman.

