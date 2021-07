Dit wordt het nieuws: Het streefbedrag voor de gouden tip in de verdwijningszaak Tanja Groen is binnen, het Openbaar Ministerie komt met de strafeisen tegen de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum, de Tweede Kamer komt terug van reces vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen en de saxofoon van Bill Clinton wordt geveild.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.