Dit wordt het nieuws: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertrekken naar Duitsland voor een driedaags staatsbezoek. Dat staat al lang op de planning, maar zal anders verlopen vanwege het coronavirus. Ook doet de rechter uitspraak in het kort geding dat Viruswaarheid aanspande tegen de Staat. De groep wil alle coronamaatregelen van tafel.

