In deze Maand van NU praten we over de omstreden antihomowet die onlangs is aangenomen in Hongarije. Jongeren mogen niet meer geïnformeerd worden over homoseksualiteit en geslachtsverandering. De wet houdt de gemoederen flink bezig: op de EU-top in Brussel stond het onderwerp hoog op de agenda en ook tijdens het EK komt de wet alsmaar ter sprake. Je hoort sportverslaggever Rypke Bakker, onderzoeksjournalist Harm Ede Botje, podcastredacteur Julien Dom en nieuwschef Lindsay Mossink.

Openbare redactievergadering

In de Maand van NU, de openbare redactievergadering van NU.nl, bespreken we het nieuws op NU.nl. Je vindt de Maand van NU-podcast elke laatste vrijdag van de maand op NU.nl. De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag 's ochtends en 's middags op NU.nl.

