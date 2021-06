Dit wordt het nieuws: donderdagavond speelt het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. Verder de versoepelingen in Europa; meer landen krijgen een beter reisadvies. En waar het woensdag nog de beurt was aan de Taj Mahal om de deuren te openen, kan Disneyland Paris deze donderdag weer toeristen toelaten.

