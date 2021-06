Met de Dit wordt het nieuws-podcast ben je in enkele minuten weer helemaal bijgepraat over het belangrijkste nieuws van de dag. Met dinsdag: de eerste landelijke zomerse dag is een feit, er komt snel een alternatief voor mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben geweigerd en Jasper Cillessen ontbreekt dit EK bij Oranje vanwege COVID-19.

