In deze Maand van NU praten we over de voortvluchtige Belgische militair die virologen heeft bedreigd, onder wie de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst. Tegelijk hebben we het over de dreiging die in het verlengde hiervan is ontstaan tegenover DPG Media, journalisten, wetenschappers en anderen. Je hoort VTM-journalist Faroek Özgünes, binnenlandverslaggever Job van der Plicht, podcastredacteur Julien Dom en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

