Dit wordt het nieuws: het wordt lekker weer en de terrassen mogen open, maar heeft dat wel nut? Daarover praten we met Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ook winkelen zonder afspraak is weer mogelijk, maar het is niet de bedoeling om te funshoppen. En minder treinen vanwege een staking bij ProRail. Mogelijk volgen er meer stakingen als de vakbonden het niet eens worden met ProRail over de nieuwe cao.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.