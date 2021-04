Ghislaine Maxwell moet voor de rechter verschijnen. Ze zat al vast op verdenking van het ronselen van minderjarige meisjes voor miljardair Jeffrey Epstein, maar wordt nu ook verdacht van mensenhandel. Nu Epstein twee jaar terug dood werd aangetroffen in zijn cel, is alle aandacht gericht op Maxwell, Epsteins vermeende handlanger. Laat zij al iets los over wat er al die jaren is gebeurd? We gaan erover in gesprek met Amerikadeskundige Diederik Brink.

