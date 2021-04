Iran praat weer over het atoomakkoord met de Verenigde Staten. De gesprekken leken de goede kant op te gaan, totdat er afgelopen zondag een ontploffing plaatsvond bij een nucleaire installatie in het land. Sommige landen vrezen weer dat Iran een atoomwapen ontwikkelt, maar die intentie zou het land niet hebben. Is die Iraanse belofte wel iets waard? We vragen het aan kernwapendeskundige Sico van der Meer van Instituut Clingendael.

