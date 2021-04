We gaan het weer hebben over het Marengo-proces. In deze megazaak staan hoofdverdachte Ridouan T. en zestien medeverdachten terecht voor onder meer betrokkenheid bij een reeks onderwereldmoorden of simpel gezegd: liquidaties. Tot eind juni heeft de rechtbank achttien procesdagen gepland en onze rechtbankverslaggever Joris Peters volgt die nauwlettend. Waar staan we nu en wat kunnen we deze maandag verwachten?

