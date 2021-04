In Den Haag gaat informateur Herman Tjeenk Willink verder met het formatieproces. Waren het donderdag de kleinere partijen, is het vrijdag tijd voor de grootste in de Kamer. Zo komen onder meer de hoofdrolspelers van de politieke rel van vorige week langs bij Tjeenk Willink. Kan hij lijmen wat kapot is en zal het dus lukken om in ieder geval de eerste stappen te zetten naar politiek herstel? We praten erover met politiek verslaggever Edo van der Goot.

