Ajax neemt het donderdagavond in de kwartfinales van de Europa League thuis op tegen het Italiaanse AS Roma. De Amsterdammers zijn enigszins gehavend. Aanvaller Sébastien Haller werd niet ingeschreven voor Europa en speelt dus niet, keeper André Onana ontbreekt en Daley Blind heeft een ernstige enkelblessure, waardoor ook hij niet kan spelen. In hoeverre gaat Ajax deze spelers missen? Je hoort het van voetbalverslaggever Rypke Bakker.

