Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, brengt dinsdag zijn memoires uit. Het boek Beautiful Things beschrijft de verslavingsproblemen waar hij mee kampte. Slechts enkele jaren geleden, toen zijn vader nog vicepresident was, stond hij aan de rand van de afgrond en kon hij niet meer zonder alcohol of drugs functioneren. We praten over het leven van Hunter Biden en over wat het boek voor zijn vader betekent met Amerikadeskundige Willem Post.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.