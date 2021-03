Dit is de Dit wordt het nieuws-podcast. In de middageditie praten we je kort bij over het belangrijkste nieuws. Met vandaag: CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt eist opheldering over gelekte aantekeningen van de oud-verkenners, het RIVM waarschuwt voor de zonkracht en de Belgische coronamaatregelen moeten geschrapt worden.

In de middageditie van de Dit wordt het nieuws-podcast praten we je kort en krachtig bij over het nieuws van de dag.

