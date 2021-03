In politiek Den Haag draait het woensdag om een debat over de uitgelekte notities van Kajsa Ollongren. De oud-verkenner werd vorige week op de foto gezet en daarbij waren haar aantekeningen duidelijk zichtbaar. Zo was onder meer "functie elders" over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt te lezen. Ollongren en Annemarie Jorritsma stapten terug en werken nu mee aan een debat over dit hele debacle. Wat moet het opleveren en op welke vraag wil de Kamer antwoord? Je hoort het van politiek verslaggever Edo van der Goot.

