In het Verenigd Koninkrijk wordt de strenge lockdown vanaf maandag versoepeld. Mensen mogen buiten met z'n zessen bij elkaar komen en buitensporten zijn weer toegestaan. De Britse premier Boris Johnson kwam eind februari met een routekaart voor versoepelingen. Nederland had ook zo'n kaart, maar bij ons is die in de prullenbak beland. Zorgt zo'n routekaart met uitzicht op betere tijden ook voor meer positiviteit onder de Britten? Daarover gaan we in gesprek met RTL Nieuws-correspondent Anne Saenen.

