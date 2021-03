Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen dinsdagavond wederom het land toespreken tijdens een coronapersconferentie. Een maand geleden sprak het duo nog voorzichtig over mogelijke versoepelingen rondom Pasen, maar gezien de huidige cijfers hoeven we daar niet veel meer van te verwachten. Zo is inmiddels al uitgelekt dat de reisbeperkingen waarschijnlijk tot na de meivakantie verlengd worden. We praten over de persconferentie met politiek verslaggever Edo van der Goot.

