Nederland heeft gestemd: de VVD is de grootste partij en D66 heeft flink gewonnen ten opzichte van de vorige verkiezingen en komt als tweede uit de bus. Het ligt daarom voor de hand dat deze partijen gaan onderhandelen over een coalitie. Maar hoe gaat dat formatieproces eruitzien en wie heeft de beste papieren? We vragen het aan politiek verslaggever Edo van der Goot.

