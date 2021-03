De Franse Senaat debatteer over de Franse veiligheidswet die de verspreiding van beelden van het gezicht van een politieman strafbaar maakt. Sinds december zijn duizenden mensen op straat gegaan uit protest tegen deze wet. Critici beweerden dat de veiligheidswet, die is aangenomen door het parlement, het voor journalisten en burgers moeilijker zal maken om gevallen van politiegeweld aan het licht te brengen. We gaan hierover in gesprek met Frankrijk-kenner Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam.

