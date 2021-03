Boswachters maken zich zorgen over de drukte in de Nederlandse natuur, zeker nu het broedseizoen op het punt van beginnen staat. Sinds de coronacrisis is het in alle natuurgebieden een stuk drukker dan gebruikelijk en is het even zoeken naar een goede manier om daarmee om te gaan. Kees van Son, boswachter bij Staatsbosbeheer Nationaal Park Drentsche Aa, legt uit waardoor de drukte tot problemen kan leiden.

