Het Europees Geneesmiddelenbureau geeft naar verwachting donderdag zijn oordeel over het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen. Het farmaceutische bedrijf heeft op 16 februari een aanvraag gedaan bij het EMA voor markttoelating. Het vaccin van Janssen zou bij een positief oordeel het vierde goedgekeurde coronavaccin in de EU worden, na Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. We praten erover met Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins en voormalig hoofd Vaccins van het RIVM.

