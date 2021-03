Nadat we het vorige maand al over de stand van zaken rondom Moria 2.0 en de andere opvanglocaties in Griekenland hadden, praten we nu over vluchtelingen die in het afgelopen jaar een onderkomen vonden in leegstaande hotels in het land. Nu de Griekse branche zich weer langzaam opmaakt voor toerisme, moeten de mensen elders onderdak zoeken. Welke problemen dat veroorzaakt, hoor je van Ingeborg Beugel, correspondent vanuit Griekenland voor De Groene Amsterdammer en BNNVARA.

