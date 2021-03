De Turkse president Erdogan heeft eerder deze week een zeer uitgebreid hervormingsplan gepresenteerd. Hiermee wil hij de democratie en de mensenrechten in het land verbeteren. Experts en zijn tegenstanders zetten hun vraagtekens bij de oprechtheid van dit plan. Hoe omvangrijk dit plan is en waarom er zoveel kritiek is, vragen we aan Turkije-kenner Nick Augusteijn.

