De wereld kijkt met open mond naar het vaccinatietempo van het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels hebben twintig miljoen mensen al de eerste dosis van het coronavirusvaccin gehad. Premier Boris Johnson durft al voorzichtig over versoepelingen te praten, met de nadruk op voorzichtig. In hoeverre werpt het enorme aantal vaccinaties al zijn vruchten af? Dat vragen we aan Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS, Nieuwsuur en Trouw.

