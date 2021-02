Het wordt donderdagavond zweten voor NASA. Na een reis van zeven maanden komt de rover Perseverance aan bij Mars. Het voertuig zal meteen moeten landen op de planeet. Door de grote afstand tussen de aarde en Mars is er een vertraging van dertig minuten; handmatig de landing inzetten zit er dus niet in. Alles is vooraf ingepland en zal precies volgens het boekje moeten verlopen. Wetenschapsjournalist Thomas Kragten vertelt over de missie.

