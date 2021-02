Begin deze maand vond er een staatsgreep plaats in Myanmar. Het leger greep de macht. Politiek leider Aung San Suu Kyi en verschillende andere hooggeplaatste politici werden vervolgens vastgezet. Wat zit er achter de coup, de aanhouding en wat staat de inwoners van Myanmar te wachten? Daarover hoor je journalist Ole Chavannes, hij werkt samen met journalisten in Myanmar.

