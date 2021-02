Na de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria begin september vorig jaar kwam de belofte van beterschap. Een nieuw kamp waar de vluchtelingen onder betere omstandigheden zouden leven. Inmiddels zo'n vijf maanden later is de situatie er niet beter op geworden. Het nieuwe kamp: Moria 2.0, is vrijwel op alle vlakken juist een achteruitgang. Hoe dat zit? Dat vragen we aan Ingeborg Beugel, correspondent vanuit Griekenland voor de Groene Amsterdammer en BNNVARA Radio.

