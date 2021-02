Trump wordt beschuldigd van aanzetten tot rebellie. Die aanklacht draait om zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington. Zijn aanhangers drongen binnen, richtten vernielingen aan en er vielen doden. De zaak tegen Trump is interessant omdat deze vooral inzicht biedt in de politieke verhoudingen. Hoe zullen de Democraten en de Republikeinen de komende jaren met elkaar omgaan? Je hoort Amerika-deskundige Diederik Brink in de Dit wordt het nieuws-ochtendpodcast.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.