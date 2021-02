Basisscholen en de kinderopvang openen deze week hun deuren weer. Dat gaat gepaard met vele maatregelen, die nodig zijn om de kans op besmetting en verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Als bijvoorbeeld één kind in de klas positief getest is op het virus, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine. Hoe belangrijk deze heropening is, vragen we aan Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en lid van het Outbreak Management Team (OMT).

