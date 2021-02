Israël wordt wereldwijd gezien als koploper op vaccinatiegebied. Meer dan drie van de circa negen miljoen Israëliërs hebben in elk geval een van de twee coronaprikken gehad. Toch gaat niet alles lekker. Veel inwoners, niet alleen de streng gelovigen, houden zich niet goed aan de coronamaatregelen. Hoe dit zit hoor je van NRC-correspondent Jannie Schipper.

