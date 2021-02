Zuid-Korea worstelt sinds eind vorig jaar met een derde coronagolf. Ondanks het voor het Aziatische land relatief grote aantal besmettingen bleef een lockdown uit. Het land werd deze pandemie constant geprezen om hoe het omging met de crisis en hoe grote uitbraken voorkomen werden. Wat er nu aan de hand is in Zuid-Korea en wat we van de situatie in het land kunnen leren, vragen we aan Koreadeskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden.

Abonneer je op de podcast

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. Gebruikers van een iOS-apparaat kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Voor vragen of feedback stuur je een mailtje naar: podcast@nu.nl.

Je vindt de Dit wordt het nieuws-podcast elke maandag tot en met vrijdag in de ochtend en in de middag op NU.nl.