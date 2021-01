Het is misschien wel het enige uitje in coronatijd: je karretje volgooien in de supermarkt. De supermarkten merken dit ook, want ondanks een zware crisis worden omzetrecords gebroken. Maar wat zien de werknemers hiervan terug? Vakbond FNV gaat opnieuw in gesprek met werkgevers binnen de branche. De vakbond ligt al enige tijd overhoop met de supermarktbazen over de lonen van medewerkers. We praten over deze patstelling met retaildeskundige Paul Moers.

