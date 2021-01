Ondanks een gespannen sfeer in verschillende Nederlandse steden is het aantal rellen afgenomen. Tientallen gemeenten namen vooraf maatregelen en er was een grote politie-aanwezigheid. Wel moest de ME alsnog ingrijpen in Rotterdam en Amsterdam.

