Brazilië heeft de coronapandemie niet meer onder controle. Maar terwijl er grote tekorten zijn aan medische apparatuur en zuurstof is het land wel begonnen met vaccineren. Dat lijkt echter een druppel op een gloeiende plaat mede vanwege wanbeleid door de regering en een president die zelf niet gelooft in het vaccin. Je hoort Latijns-Amerika correspondent Marjon van Royen vanuit Rio de Janeiro in de Dit wordt het nieuws-podcast.

