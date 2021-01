Krijgt Nederland ook een avondklok in de strijd tegen het coronavirus? Er wordt veel over gediscussieerd en bij velen ligt deze kwestie dan ook heel gevoelig. Zal de maatregel de besmettingscijfers omlaag krijgen? In België geldt al sinds 19 oktober een avondklok, maar voegt die echt iets toe? Dat hoor je van Marc Van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven.

