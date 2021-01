kiezers in Oeganda mogen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Zittend president Yoweri Museveni, die sinds 1986 aan de macht is, neemt het op tegen de populaire artiest Bobi Wine. Museveni is echter geen makkelijke om te verslaan, de president heeft bijvoorbeeld alle toegang tot sociale media gestaakt in het land. Maakt uitdager Bobi Wine toch misschien een kans? Daarover hoor je Oegandakenner Erik van der Zanden.

